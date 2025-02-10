В Россию официально начнут завозить электромобили Xiaomi Компания «Гиперион Л...

В Россию официально начнут завозить электромобили XiaomiКомпания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», являющаяся дочерним предприятием Sinomach Auto, рассказала о достижении договорённости с Xiaomi Auto о совместном продвижении международного сотрудничества на основных мировых рынках.
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