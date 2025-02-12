Здравствуйте, мы всей улицей покупаем воду в одном магазинчике, улица Неверова. Сегодня сосед скинул мне видео, на котором показал какого качества вод...

Здравствуйте, мы всей улицей покупаем воду в одном магазинчике, улица Неверова. Сегодня сосед скинул мне видео, на котором показал какого качества воду он набрал.
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