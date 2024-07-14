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Воронежские новости

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Воронежец отсудил 912 тыс. рублей за упавшее на его машину дерево

Воронежец отсудил 912 тыс. рублей за упавшее на его машину дерево

Происшествие случилось на улице Алмазная в Новой Усмани. Дерево упало на иномарку во время движения.Суд Новоусманского района рассмотрел иск жителя Воронежа к местной районной администрации и администрации Усманского 1-го сельского поселения.

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