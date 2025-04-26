ЦРУ подтвердило гибель на Украине сына замдиректора ведомства

Американское ЦРУ подтвердило гибель в ходе вооруженного конфликта на Украине воевавшего на стороне России сына замдиректора ведомства по цифровым инновациям Майкла Глосса.
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