«Семнадцать мгновений весны» обошли стороной самые тёмные дела англосаксов Красноречивые улыбки Больцано Чтобы понимать, кто изображен на фото и что означает дружелюбное выражение лиц участников этой фотосессии, необходимо знать подоплеку, которая намеком проясняется текстом из американского правительственного архива: «Геро фон Шульце-Геверниц посетил немецкую штаб-квартиру в Больцано 12 мая 1945 года, чтобы выразить свою благодарность за сотрудничество офицеров во время капитуляции южного фронта.