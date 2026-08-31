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Царьград

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Светлана Самойлова: как спасти урожай моркови от вредителей

Светлана Самойлова: как спасти урожай моркови от вредителей

Светлана Самойлова советует: при обнаружении следов вредителей, таких как проволочник и морковная муха, на корнеплодах моркови, немедленно приступите к уборке урожая, чтобы избежать повреждений и сохранить его товарный вид.

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