❗️ В Севастополе военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников БПЛА уничтожили в районе Северной стороны и Фиолента.
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❗️ В Севастополе военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников БПЛА уничтожили в районе Северной стороны и Фиолента.