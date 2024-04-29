Сказочные каникулы на побережье: бюджетные отели Турции, которые оставят вас в восторге

Летние каникулы на побережье Турции - это мечта многих туристов. Прекрасные пляжи, теплое море, вкусная местная кухня и гостеприимные люди делают эту страну одним из самых популярных направлений для отдыха.
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