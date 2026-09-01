В Ленобласти площадь пожара на свалке в промзоне уменьшилась до 320 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Пожарные сократили площадь возгорания на незаконной свалке в промзоне "Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области до 320 кв.
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