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ТАСС

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В Ленобласти площадь пожара на свалке в промзоне уменьшилась до 320 кв. м

В Ленобласти площадь пожара на свалке в промзоне уменьшилась до 320 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Пожарные сократили площадь возгорания на незаконной свалке в промзоне "Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области до 320 кв.

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