Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова назвала скудными итоги визита Зеленского на четвертый саммит ЕПС

Захарова назвала скудными итоги визита Зеленского на четвертый саммит ЕПС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала весьма скудными итоги визита президента Украины Владимира Зеленского на четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

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