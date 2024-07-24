Захарова назвала скудными итоги визита Зеленского на четвертый саммит ЕПС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала весьма скудными итоги визита президента Украины Владимира Зеленского на четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.
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