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Регионы России

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Хачанов вышел в четвертый круг US Open после победы над Бонзи

Хачанов вышел в четвертый круг US Open после победы над Бонзи

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

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