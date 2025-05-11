Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Леденящая душу угроза». В Британии испугались заявлений на российском ТВ

«Леденящая душу угроза». В Британии испугались заявлений на российском ТВ

Daily Mail | Великобритания На российском ТВ британцев назвали "нацией уродов" и призвали жителей покинуть страну в течение суток.

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Западные уроды понимают только силу. Они полагают. что направив на нашу страну сотни танков с их пидорами мы начнем воевать с ними. Хвати!!! Нам  дороги НАШИ воины и население и агрессор получит рой ракет, беспилотников и прочих наземных и воздушных орудий уничтожения всего, где находятся их военные штабы, заводы и вооружение. Русские никогда не уподоблялись этим уродам бомбившим мирное население, а вот все и всё что направлено на Россию будет уничтожено и сгорит в адском огне. Пусть зарубят это у себя на своих тупых лбах и не надеются, что смогут победить Россию.  Русские не сдаются. Они идут и побеждают.
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16 час.
VV
Vladimir Vlasov
Что, англичанка, обгадилась? То ли еще будет.
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14 час.
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