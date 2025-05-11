«Леденящая душу угроза». В Британии испугались заявлений на российском ТВ

нн

наталья никифорова

Западные уроды понимают только силу. Они полагают. что направив на нашу страну сотни танков с их пидорами мы начнем воевать с ними. Хвати!!! Нам дороги НАШИ воины и население и агрессор получит рой ракет, беспилотников и прочих наземных и воздушных орудий уничтожения всего, где находятся их военные штабы, заводы и вооружение. Русские никогда не уподоблялись этим уродам бомбившим мирное население, а вот все и всё что направлено на Россию будет уничтожено и сгорит в адском огне. Пусть зарубят это у себя на своих тупых лбах и не надеются, что смогут победить Россию. Русские не сдаются. Они идут и побеждают.