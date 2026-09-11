Врач Орлова: регулярный недосып влияет на иммунитет

Врач-кардиолог Гульнара Орлова рассказала RT о профилактике перед сезоном респираторных заболеваний. «Регулярный недосып влияет на иммунитет, поэтому полноценный отдых и режим принесёт больше пользы, чем попытки быстро повысить сопротивляемость организма с помощью лекарственных средств», — отметила эксперт.