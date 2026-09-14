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Грушко: слова Сикорского об учениях НАТО должны оценить люди в белых халатах

Грушко: слова Сикорского об учениях НАТО должны оценить люди в белых халатах

Евгений Мессман/ТАСС На заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о наращивании военных учений НАТО недалеко от Калининградской области должны отвечать люди в белых халатах.

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