Виноваты Штаты: Байден призвал конгресс выделить помощь Украине после сдачи Авдеевки

Американский лидер Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским напрямую связал сдачу ВСУ ключевого населенного пункта Авдеевка с неспособностью конгресса США выделить дополнительную военную помощь Киеву.
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