📷⚡️Министерство обороны Германии официально подтвердило факт переговоров с американо-израильской компанией Covenant по вопросу возможной закупки перспективной крылатой ракеты Anthem.
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