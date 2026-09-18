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Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах

Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах

В Калмыкии семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах. Об этом сообщили ТАСС в администрации главы республики Бату Хасикова.

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