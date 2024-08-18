Значение первого Суперлуния 2024 года для человека, что важно знать о Луне в Водолее 19 августа Алёна Юрьева19 августа 2024 года нас ожидает не просто полнолуние, а особенное астрономическое явление — первое суперлуние года.
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