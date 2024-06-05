Путин заявил о выполнении Ираном всех обязательств по ядерной сделке

Иран выполнял все обязательства по ядерному соглашению, однако США в одностороннем порядке решили выйти из него, поэтому то, что европейские страны стали требовать от Ирана продолжать соблюдать свои обязательства, является бредом.
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