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Царьград

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В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк» с премьерой фильма Учителя

В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк» с премьерой фильма Учителя

Четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк» проходит в Геленджике с 3 по 8 октября, в его конкурсной программе — 11 полнометражных и семь короткометражных фильмов.

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