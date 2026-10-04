В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк» с премьерой фильма Учителя

Четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк» проходит в Геленджике с 3 по 8 октября, в его конкурсной программе — 11 полнометражных и семь короткометражных фильмов.
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