Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Вместо подсолнухов на полях - у нас сплошь могилы": Как День Независимости на Украине превратили в день Ненависти

"Вместо подсолнухов на полях - у нас сплошь могилы": Как День Независимости на Украине превратили в день Ненависти

Записки киевлянки, приехавшей в Россию перед самым началом СВО по семейным делам и теперь наблюдающей за происходящим в родном городе по новостям и переписке с прежними знакомыми и соседями в соцсетях.

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