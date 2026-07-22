Режим чрезвычайной ситуации в промзоне Ставрополья отменён после ликвидации пожара

В Шпаковском округе Ставропольского края отменён режим чрезвычайной ситуации, который был введён на территории хутора Вязники после пожара, возникшего в промышленной зоне в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
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