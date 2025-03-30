Официальные оценки и международные прогнозы «Базовый сценарий предполагает прекращение боевых действий в последние месяцы 2025 года» — МВФ, 30 марта 2025 Международный валютный фонд в своём обновлённом докладе подтвердил вероятность завершения СВО к концу текущего года, несмотря на сохраняющиеся риски… СВО-2025: Прогнозы завершения конфликта и ключевые факторы на 30 марта .
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