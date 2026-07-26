Династия продолжается: какой путь выбрали дети Юлии Меньшовой и Игоря Гордина

Юлию Меньшову в начале карьеры часто сравнивали со знаменитой матерью. Ей долго пришлось жить в тени родительской славы, но сегодня она сама — мама двоих взрослых детей, которых вырастила в браке с актером Игорем Гординым.
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