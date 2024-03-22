Председатель ВК НПКСК высказался за дальнейшее развитие отношений с КНДР

Пекин, 21 марта /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в четверг встретился с делегацией КНДР, которую возглавил заведующий Международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Сон Нам.
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