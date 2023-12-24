Глава МИД Британии: Иран оказывает крайне пагубное влияние на Ближний Восток

Исламская Республика Иран оказывает крайне пагубное влияние на Ближний Восток. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал BRIEF, выразил руководитель министерства иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.
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