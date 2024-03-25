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Проверьте ваш интеллект с помощью 10 вопросов

Проверьте ваш интеллект с помощью 10 вопросов

Отличаетесь ли вы умом и сообразительностью? Проверьте себя немедленно! фото: кадр из советского фильма про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, режиссер Игорь Масленников Чтобы ответить на эти вопросы, не требуется глотать энциклопедию за энциклопедией, не жуя, и Википедией закусывать, не нужно защищать диссертации до последней капли крови и частицы мозга, нет необходимости даже заканчивать Пажеский корпус.

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