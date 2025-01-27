Пока все обсуждают некие якобы мирные инициативы Трампа, Украина готовится к новому наступлению, об этом можно говорить уже совершенно определенно.
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Пока все обсуждают некие якобы мирные инициативы Трампа, Украина готовится к новому наступлению, об этом можно говорить уже совершенно определенно.
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