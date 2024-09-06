30 млрд тенге вложит Казахстан в создание торгово-логистического комплекса на границе с Кыргызстаном

Астана, 5 сентября /Синьхуа/ -- Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о создании индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", передает в четверг международное информационное агентство "Казинформ".
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