30 млрд тенге вложит Казахстан в создание торгово-логистического комплекса на границе с Кыргызстаном

Астана, 5 сентября /Синьхуа/ -- Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о создании индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", передает в четверг международное информационное агентство "Казинформ".