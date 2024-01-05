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Завтрак выходного дня: ароматные вафли с ванилью из книги «Вафельное сердце»

Завтрак выходного дня: ароматные вафли с ванилью из книги «Вафельное сердце»

Всего 25 минут и вафли готовы фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли у вас есть дети старше девяти лет, то книга норвежской писательницы Марии Парр «Вафельное сердце» не могла пройти мимо вас! Это историю про двух друзей — мальчика Трилле и девочку Лену, которые живут в бухте Щепки-Матильды и каждый день придумывают себе новые приключения.

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