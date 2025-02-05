Разгром на фронте? Зеленский вынужден к переговорам

Зеленский подчеркнул, что пойдёт на такой шаг, только если другие пути урегулирования конфликта будут исчерпаны, и это станет единственным способом обеспечить мир и избежать дальнейших жертв среди украинцев.
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