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Разгром на фронте? Зеленский вынужден к переговорам

Разгром на фронте? Зеленский вынужден к переговорам

Зеленский подчеркнул, что пойдёт на такой шаг, только если другие пути урегулирования конфликта будут исчерпаны, и это станет единственным способом обеспечить мир и избежать дальнейших жертв среди украинцев.

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