Встреча с участником СВО прошла в деревне Тимохово Богородского округа

В Тимоховском доме культуры состоялась встреча школьников с участником специальной военной операции. Боец поделился с ребятами чувствами, которые охватывают каждого солдата, когда он получает весточку от родных и близких.
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