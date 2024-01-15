Десантники получили денежные сертификаты за подбитые западные танки

скриншот видео Торжественная церемония вручения ценных подарков и четырех денежных сертификатов за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью прошлого года прошла в Центральном Доме Российской Армии.
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