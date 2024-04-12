12 апреля – День космонавтики

День космонавтики – это не только российский праздник, его отмечают во всем мире. Для его празднования выбрали 12 апреля, так как в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космос на космическом корабле «Восток-1».