Уткин: у Месси нет подходящей улыбки, поэтому на вручение приза он не приехал

Бывшей комментатор, блогер Василий Уткин в авторской колонке "Конечно, Вася!" на "Советском спорте" поделился размышлениями о признании нападающего сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионеля Месси лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и сравнил его с актрисой Мэрил Стрип.