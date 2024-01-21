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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Какой церковный праздник отмечают 22 января православные верующие

Какой церковный праздник отмечают 22 января православные верующие

Какой церковный праздник отмечают 22 января православные верующие Даниил АрхаровПо церковному календарю, 22 января православные верующие отмечают день памяти святителя Филиппа II, который был митрополитом Московским и всея Руси.

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