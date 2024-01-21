Какой церковный праздник отмечают 22 января православные верующие Даниил АрхаровПо церковному календарю, 22 января православные верующие отмечают день памяти святителя Филиппа II, который был митрополитом Московским и всея Руси.
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