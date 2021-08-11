Боец UFC Магомедшарипов обратился к казахстанскому футболисту Кашкену: «Возьмешь в свою команду»

Известный российский боец ММА Забит Магомедшарипов (18-1) на своей странице в Instagram разместил фото в игровой форме футбольного клуба «Актобе» и обратился к казахстанскому футболисту Динмухамеду Кашкену: «Возьмёшь меня в свою команду?» На что 21-летний игрок «Актобе» репосте на своей странице ответил: «Конечно, Вы будете капитаном» Карта казахстанских медалистов Олимпиады-2020 Казахстанка Файзолланова дебютирует в американской лиге PFL Казахстанский боец резко оборвал карьеру и пропал на четыре года.