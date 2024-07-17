Рекордное количество хабаровчан получили льготную ипотеку в июне

Жители Хабаровского края все чаще обращаются к услугам льготной ипотеки. За последний месяц количество выданных кредитов на покупку жилья выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим месяцем – всего 1080 займов.
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