«Лейкерс» упустил преимущество в 20 очков и проиграл второй матч серии с «Денвером»

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели второе поражение в четвертьфинальной серии плей-офф. Ранним утром 23 апреля в Денвере (штат Колорадо, США) завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором действующий чемпион лиги «Денвер Наггетс» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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