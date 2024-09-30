Рогов: бои за Угледар продолжаются в центральной части города

Бои за освобождение Угледара в ДНР продолжают идти в центральной части города. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов страны Владимир Рогов.
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