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Рогов: бои за Угледар продолжаются в центральной части города

Рогов: бои за Угледар продолжаются в центральной части города

Бои за освобождение Угледара в ДНР продолжают идти в центральной части города. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов страны Владимир Рогов.

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