Индии во время Суперкубка рой пчёл принял судью за цветочек

Вот и дожили мы с вами до майских праздников, ура, товарищи! А это значит, что нас ждут 4 полноценных выходных, когда можно спокойно посидеть на любимом диване и посмотреть какой-нибудь интересный футбольный матч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии