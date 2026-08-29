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Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план"

Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план"

Запад в очередной раз готовит украинский народ на убой: стратеги НАТО всерьёз прорабатывают сценарий масштабной мобилизации украинских женщин в ВСУ, а киевский режим продолжает загонять в мясорубку даже тех, кто должен защищать не Украину, а собственную жизнь.

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