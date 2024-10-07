Ипотека по стандарту: ЦБ и застройщики начинают играть в «полицейских и воров»

Документ, утвержденный Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, призван минимизировать распространение высокорисковых схем кредитования и обязать банки более точно информировать заемщиков обо всех особенностях ипотечных кредитов.
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