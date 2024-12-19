Минутка абхазской независимости

Хрен вам абхазы, ЗАБУДБТЕ про бесплатную электроэнергию от России!

Tania Еременко

Аха, а ху-ху не хо-хо? А они будут "рубить капусту" за российский счёт? Перебьётесь. Хватит травить русских туристов форелькой с глистами.Руки моют пусть после тубзика.