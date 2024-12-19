Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году (нуачё? наглость второе счастье) Министр Нанба: Абхазия попросила РФ бесплатно поставить электроэнергию в 2025 Абхазия запросила у России бесплатные поставки электроэнергии в 2025 году, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
Минутка абхазской независимости
Комментарии
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Владислав Владислав
Хрен вам абхазы, ЗАБУДБТЕ про бесплатную электроэнергию от России!
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5 час.
Tania Еременко
Аха, а ху-ху не хо-хо? А они будут "рубить капусту" за российский счёт? Перебьётесь. Хватит травить русских туристов форелькой с глистами.Руки моют пусть после тубзика.
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5 час.
Eduard
Если они независимые,пусть покупают как все!
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3 час.
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