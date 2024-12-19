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Мировое обозрение

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Япония не только не ослабляет, а ужесточает антироссийские «санкции»

Япония не только не ослабляет, а ужесточает антироссийские «санкции»

Адресованный Японии Президентом России Владимиром Путиным призыв отказаться от политики санкций был замечены в Токио, но, вопреки скоропалительным оценкам некоторых, российских СМИ не только не привели к ослаблению экономического и иного давления на нашу страну, а, напротив, стимулировали его усиление.

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