Япония не только не ослабляет, а ужесточает антироссийские «санкции»

Адресованный Японии Президентом России Владимиром Путиным призыв отказаться от политики санкций был замечены в Токио, но, вопреки скоропалительным оценкам некоторых, российских СМИ не только не привели к ослаблению экономического и иного давления на нашу страну, а, напротив, стимулировали его усиление.