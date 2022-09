Global Look Press | GocherImagery via w/Global Look Press Затраты на строительство судоходного канала «Стамбул» оказались на 5 млрд долларов больше, чем предусматривалось начальными планами, констатировал глава турецкого минтранса Адиль Караисмаилоглу в интервью газете Sabah.