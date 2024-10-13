Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Ольга Самофалова Россия столкнулась с уникальной ситуацией, когда ее экономика растет очень быстрыми темпами, о которых многие страны мира даже мечтать не могут.
Экономическое чудо России превратилось в проблему.
Комментарии
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Александр
Вам каких товаров недостаёт?
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1 час.
Александр
Где можно в России нищего увидеть? Подскажите.
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1 час.
Александр
Где вы запредельные цены на плодоовощную продукцию углядели?Как и на молоко,яйца?Всё это заметно дешевле,чем было в СССР.
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57 мин.
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