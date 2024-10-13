Экономическое чудо России превратилось в проблему.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Ольга Самофалова Россия столкнулась с уникальной ситуацией, когда ее экономика растет очень быстрыми темпами, о которых многие страны мира даже мечтать не могут.