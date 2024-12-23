Десерт без выпечки на новогодний стол: панакота с мандаринами

Муж этот десерт просто обожает! Говорит, что он для него вкуснее любых тортов и пирожных. Ну а я с удовольствием этот десерт готовлю не только ему, но и себе 🎄 И даже на праздничном столе он смотрится шикарно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии