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Будет вкусно

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  • Надежда Каштанова (казакова)
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Десерт без выпечки на новогодний стол: панакота с мандаринами

Десерт без выпечки на новогодний стол: панакота с мандаринами

Муж этот десерт просто обожает! Говорит, что он для него вкуснее любых тортов и пирожных. Ну а я с удовольствием этот десерт готовлю не только ему, но и себе 🎄 И даже на праздничном столе он смотрится шикарно.

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