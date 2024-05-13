Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сегодня является мощнейшим в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники, заявил 13 мая кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления в Государственной думе.