Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сегодня является мощнейшим в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники, заявил 13 мая кандидат на пост первого вице-премьера, исполняющий обязанности вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления в Государственной думе.
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