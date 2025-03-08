Аналитика Olimpbet на главные матчи тура в АПЛ: «Ноттингем» – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – «Саутгемптон»

АПЛ. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». 8 марта, 17:30 (время Астаны) Перед стартом сезона невозможно было представить, что к 28-му туру эти команды подойдут соседями по таблице.
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